MG: o crescimento do turismo e a experiência única da mineiridade

Minas Gerais se firma cada vez mais como um destino essencial para o turismo no Brasil, onde a cultura, a hospitalidade, a natureza, a gastronomia e o afeto se entrelaçam para criar uma experiência única. O estado lidera o ranking nacional de crescimento turístico pelo terceiro ano consecutivo. Em comparação a julho de 2023, Minas Gerais apresentou um aumento de 10,5% no volume de atividades turísticas, consolidando-se como o estado com maior crescimento no setor em todo o Brasil.

O impacto econômico do turismo também é evidente na geração de empregos. Nos últimos 18 meses, o setor de turismo e cultura em Minas Gerais foi responsável pela criação de 70 mil empregos formais, reforçando a importância da economia criativa no estado.

O turismo internacional também segue em alta. Até julho de 2024, Minas Gerais já havia alcançado 80,31% do total de turistas internacionais de 2023, destacando-se como um estado acolhedor e preparado para receber visitantes de todo o mundo.

Minas Gerais: Terra da Liberdade e da Mineiridade

Minas Gerais não é apenas um lugar a ser visitado; é uma experiência imersiva na essência da liberdade e da mineiridade. Da Serra do Espinhaço às ruas históricas das cidades, passando por uma culinária que desperta todos os sentidos, o estado convida o mundo a viver a riqueza cultural e natural de forma autêntica e inesquecível.

Minas Gerais é um estado de contrastes, onde o passado se mistura com o presente em um território repleto de riquezas naturais, culturais e gastronômicas. O crescimento econômico recente do setor turístico em Minas demonstra a força da “mineiridade” — conjunto de tradições, hospitalidade e autenticidade que atrai visitantes de todo o Brasil e do mundo.

Com números expressivos em 2024, Minas Gerais se consolida como um destino essencial para quem busca experiências autênticas e inesquecíveis.

Belo Horizonte: uma capital vibrante e porta de entrada para Minas Gerais

A capital mineira, Belo Horizonte, não apenas reflete esse crescimento, como também se destaca como uma cidade criativa da gastronomia reconhecida pela Unesco.

Em julho, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, registrou um fluxo de 1.087.434 pessoas, marcando um crescimento de 13% em relação ao mês anterior. No primeiro semestre de 2024, mais de 3,27 milhões de pessoas desembarcaram nos aeroportos de Minas, um aumento de 9,27% em comparação ao mesmo período de 2023.

O centro de Belo Horizonte, revitalizado com a criação do Circuito Cultural e Turístico Liberdade, a Pampulha Patrimônio Mundial da Unesco e a gastronomia têm sido palco de atrações que combinam arte, cultura e turismo, atraindo milhões de visitantes.

Em 2023, o Circuito Liberdade recebeu 7,5 milhões de visitantes, um indicativo de que a economia da criatividade e o turismo estão transformando a cidade e o estado como um todo.

A Serra do Espinhaço: natureza e aventura em Minas

Além do crescimento econômico, Minas Gerais se destaca pela natureza exuberante e pela diversidade de atrativos turísticos.

A Serra do Espinhaço, uma cordilheira única no Brasil, é um dos grandes tesouros naturais do estado. Ela oferece paisagens deslumbrantes, com montanhas, cachoeiras, trilhas e parques estaduais, como o Parque Estadual de Grão Mogol, ideal para quem busca contato com a natureza e aventura.

Esse cenário é complementado por lagos, parques e áreas de preservação ambiental, que fazem de Minas um destino perfeito para ecoturismo e turismo de aventura. Regiões como Conceição do Mato Dentro, com a imponente Cachoeira do Tabuleiro, e o Parque Estadual do Itacolomi, perto de Ouro Preto, são apenas alguns exemplos do que o estado tem a oferecer.

Gastronomia mineira: criatividade e tradição em harmonia

Nenhuma experiência em Minas Gerais estaria completa sem saborear a culinária rica e diversificada. A cozinha mineira, famosa por pratos como o pão de queijo, o feijão tropeiro e o frango com quiabo, ganhou novos contornos com a gastronomia contemporânea, consolidando Belo Horizonte como uma Cidade Criativa da Gastronomia.

A combinação de ingredientes locais, técnicas tradicionais e inovações criativas fazem da gastronomia um dos grandes atrativos para quem visita o estado.

O Circuito Liberdade em Belo Horizonte, por exemplo, inclui a Rota da Cozinha Mineira, que leva visitantes ao coração da culinária local em lugares icônicos como o Mercado Central e o Mercado Novo. Além disso, o queijo minas artesanal, candidato a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, é um dos elementos centrais da mineiridade e parte essencial dessa experiência gastronômica.