Michael Jackson morreu virgem? Entenda teoria baseada em biografia

A biografia póstuma de Lisa Marie Presley foi lançada nesta terça-feira (8/10). O livro From Here to the Great Unknown: a Memoir traz detalhes da relação da filha de Elvis Presley com Michael Jackson.

Segundo o livro, o Rei do Pop confessou que nunca tinha se relacionado sexualmente até os 35 anos, quando se casou com Lisa Marie Presley. “Ele me disse que ainda era virgem”, escreveu ela em seu livro.

A filha de Elvis Presley revelou também detalhes de outros relacionamentos de Michael Jackson. “Eu acho que ele beijou Tatum O’Neal e teve um caso com Brooke Shields, que não foi físico, exceto por um beijo”, relatou.

Lisa Marie Presley e Michael Jackson Pool ARNAL/PAT/Gamma-Rapho via Getty Images Lisa Marie Presley e Michael Jackson foram casados por dois anos Getty Images O casal se conheceu em 1975, quando a cantora tinha 9 anos Getty Images Lisa Marie Presley e Michael Jackson Kevin Mazur/WireImage

O relato de Lisa Marie Presley remete a uma teoria de que Michael Jackson teria morrido virgem, aos 50 anos. A biografia Intocável: A estranha vida e a trágica morte de Michael Jackson, de Randall Sullivan, sugere que o cantor nunca teria feito sexo com ninguém.

Após o divórcio de Lisa Marie Presley, o Rei do Pop se casou com a enfermeira Debbie Rowe, com quem teve seus dois primeiros filhos. Em 2002, o cantor teve seu terceiro filho, que ele revelou ter sido fruto de uma inseminação artificial.