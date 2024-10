Michel Teló se emociona com surpresa de Thaís Fersoza. Veja!

Michel Teló ficou emocionado com a surpresa preparada por Thaís Fersoza durante a comemoração dos 10 anos de casamento. Os dois renovaram votos numa cerimônia intimista aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

“Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!”, disse o cantor.

Teló seguiu revelando o que ganhou da esposa na festa que aconteceu no Copacabana Palace, outro ponto turístico da Cidade Maravilhosa:

“Com a surpresa que a Thais preparou pra mim, do amigo amado, ídolo colombiano, Carlos Vives e Claudia Elena. Companheiros É o Tchan e Buchecha colocaram todo mundo pra dançar e cantar muito!”, comentou.

Nos comentários do vídeo compartilhado por Michel e Thaís no Instagram, uma fã lembrou que ele tomou uma atitude na vida artística para priorizar a convivência com a a mulher e os dois filhos: Melinda, de oito anos; e Teodoro, de sete.

“Admiro tanto o Michel. Diminuiu seus shows para estar ao lado da família. Não há aquela ambição de ganhar cada vez mais e sim a ambição de criar memórias e firmar raízes. Te admiro demais”, elogiou.

“Ser milionário de amor é tudo”, “Deus continue abençoando essa união de vocês dois”, “Apenas um comentário sobre essa festa: tudo impecável!”, “Depois de tudo que essa mulher passou gente… que benção ter encontrado o Michel” e “Vocês são lindos juntos. Infinitas bençãos de Deus”, foram outras reações.

Assista ao vídeo da renovação de votos de Thaís Fersoza e Michel Teló: