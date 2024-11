Michel Temer critica proposta de jornada de trabalho 4×3 no Brasil

O ex-presidente Michel Temer, do MDB, expressou sua opinião sobre a proposta de uma jornada de trabalho 4×3, que consiste em quatro dias de trabalho seguidos de três dias de folga. Durante um evento realizado em São Paulo pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), ele afirmou que o Brasil não está preparado para essa mudança, ressaltando que a maioria dos trabalhadores não demonstra interesse nessa nova configuração. Temer também argumentou que a implementação dessa jornada não seria vantajosa para os empresários, uma vez que acarretaria um aumento nos custos operacionais das empresas.

Para ele, o momento atual não é propício para debater essa questão, sugerindo que a discussão poderia ser prematura. A deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou uma proposta para modificar a Constituição, visando a adoção de uma jornada de trabalho de quatro dias por semana. Essa ideia, embora tenha ganhado atenção em outros países, enfrenta obstáculos no Brasil, como a alta taxa de informalidade e as questões relacionadas à produtividade dos trabalhadores.

