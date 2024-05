Michelle Bolsonaro homenageia Amália Barros: “Vou te amar para sempre”

A ex-primeira-dama brasileira Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para se despedir da amiga Amália Barros. A deputada federal morreu na noite de sábado (11/5), durante o tratamento para retirada de um nódulo no pâncreas.

“Vou te amar para sempre, minha amiga. Você está nos braços de nosso pai”, escreveu.

Ela também dividiu um post com a jornalista e designer gráfica Raquel Moreno. Na mensagem, elas escreveram: “Sua missão continua através de cada um de nós que luta pela dignidade, inclusão e justiça”.

Michelle e Raquel Moreno fazem homenagem a Amália Barros O ex-presidente Jair Bolsonaro, em WhatsApp enviado a aliados na madrugada de domingo, informou sobre a morte da deputada do PL de Mato Grosso.

“Com muita dor, informo o passamento da nossa amiga e irmã deputada Amália Barros, de Mato Grosso. Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos”, escreveu o ex-presidente. Muito próxima de Michelle, ela era vice-presidente do PL Mulher.

Michelle Bolsonaro orou pela amiga Amália Barros foi internada em estado grave na UTI do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na quinta-feira (9/5), a deputada passou por um novo procedimento cirúrgico de “radiointervenção”, que é basicamente uma operação minimamente invasiva com o auxílio de imagem, agulhas e cateteres.

Ela se encontrava internada desde 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. No dia 2, a deputada fez o procedimento de drenagem das vias biliares, para retirar o líquido biliar em excesso do fígado. A transferência de Amália para a UTI se deu depois de uma “reabordagem cirúrgica”.

Nos últimos dias, a ex-primeira-dama também pediu orações pela amiga, tanto pelas redes sociais como em eventos.

Michelle Bolsonaro chegou a pedir orações pela amiga Reprodução

Amália Barros, deputada federal pelo PL Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Bolsonaro e Amália Barros: ex-presidente comunicou o falecimento da dirigente do PL Reprodução

Bolsonaro e Michelle costumavam visitar rancho de Amália Barros Reprodução

Principal voz da causa monocular no país, Amália Barros apresenta seu livro “Se Enxerga” Créditos: João Ricardo

Bolsonaro comunicou a morte da deputada federal Amália Barros Reprodução/Câmara dos Deputados

Michelle Bolsonaro e Amália Barros Divulgação