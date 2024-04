Michelle convoca cristãos na política: “Precisamos nos posicionar”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um chamado aos cristãos no discurso dela no ato pró-Bolsonaro, realizado na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ) . A presidente do PL Mulher ressaltou a necessidade de os evangélicos atuarem na política. “Nós precisamos nos posicionar e exigir os nossos direitos”, disse Michelle.

Ao abrir a fala, Michelle Bolsonaro agradeceu a presença das pessoas. Todo o pronunciamento dela foi centrado na apelação para os “princípios cristãos”. A tônica do bem contra o mal, que apareceu em outros discursos da ex-primeira dama, se repetiu.

“É porque a palavra (de Deus) tem poder de libertação. Como os nossos inimigos têm medo desta palavra”, disse ela.

Michelle, seguindo a ideia de que o momento atual é de enfrentamento, incentivou os evangélicos a atuarem também na política porque esta é “uma ferramenta de transformação”. “(Vocês precisam) lutar por um país melhor. Há esperança, sim!”

A ex-primeira dama ainda aproveitou para sinalizar a necessidade de apoio a candidatos com alinhamento a Bolsonaro nas eleições municipais deste ano. “Que vocês possam escolher bem os seus candidatos porque nós precisamos de uma política nova”, afirmou.

A participação da mulher na política foi outro ponto destacado por Michelle. Ela disse que “mulheres sábias edificam uma nação” e descreveu o que entende ser este papel. “Mulheres femininas, fazendo uma política feminina e não feminista”, explicou.

Ao se aproximar do fim da fala, ela revelou que Bolsonaro disse que ela “falou demais em São Paulo”. Em seguida, chamou todos a repetirem a oração do Pai Nosso.