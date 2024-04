Michelle defende política “feminina, e não feminista” em ato no Rio

Ex-primeira-dama diz que o papel da mulher é “colaborar” com maridos na construção de políticas públicas

Michelle Bolsonaro fez oração do “Pai Nosso” durante o ato em Copacabana, no Rio Reprodução/YouTube

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro defendeu neste domingo (21.abr.2024) uma “política feminina” em oposição a uma “política feminista” durante ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Presidente do PL Mulher, Michelle afirmou que o papel das mulheres na política é “colaborativo” e tem a função de “ajudar” os maridos “na construção de um país melhor”.

“Mulheres, sejam sábias e corajosas. Uma mulher sábia edifica sua casa, edifica seu bairro, seu município e Estado. Mas mulheres sábias edificam uma nação, e é essa mensagem que nós queremos passar para vocês. Mulheres femininas fazendo uma política feminina, não feminista. Nós estamos aqui para fazer uma política colaborativa, juntas, mulheres ajudando seus esposos, juntos, na construção de um país melhor”, afirmou.

Depois do discurso, Michelle orou pelos presentes no ato. Disse que as pessoas não estavam reunidas ali “por um homem ou uma mulher”, mas pelos princípios do “reino de Deus”.

“Vocês acreditam que o Brasil vai vencer, e dias novos e melhores virão. Estão aqui unidos não pelo homem, por uma mulher, mas pelos princípios, pelo reino de Deus estabelecido na terra. Precisamos nos posicionar como cristãos e exigir nossos direitos”, declarou a ex-primeira-dama.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne neste domingo (21.abr) seus apoiadores para mais um ato desde que se tornou alvo de investigações pelo STF (Supremo Tribunal Federal), lideradas pelo ministro Alexandre de Moraes. A carreata se dá no cruzamento da avenida Atlântica com a rua Bolívar, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O evento é organizado pelo pastor Silas Malafaia. Segundo ele, serão utilizados 2 trios, 3 tendas, seguranças e grades. A expectativa é ocupar grande parte da orla de Copacabana.

Bolsonaro realiza o evento depois do embate de Elon Musk e Moraes. As informações vazadas pelo Twitter Files alimentaram uma série de reações de bolsonaristas nas redes sociais. Agora, o ex-presidente reúne os apoiadores presencialmente diante da visibilidade internacional de suas contestações à Justiça brasileira. O Poder360 apurou que políticos devem usar o palanque para explorar a tensão do bilionário com o ministro do STF e inflamar a base de apoio bolsonarista.

OUTROS CONVIDADOS A manifestação no Rio de Janeiro deve levar metade dos deputados federais que compareceram à av. Paulista. Foram 92 congressistas da Casa Baixa (18%) no ato de São Paulo. A expectativa é de que também haja baixa no número de senadores.

