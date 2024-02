Michelle rebate Lula com fotos de idosos e crianças no ato em SP

Presidente diz que evento na av. Paulista foi “em defesa do golpe”; ex-primeira-dama declara: “Os ‘gorpistas’” ao postar imagens

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (foto) publicou fotos de idosos, crianças e mulheres no ato depois de Lula afirmar que evento era em prol de golpe Beto Barata/PL – 24.mai.2023

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou nesta 4ª feira (28.fev.2024) imagens de idosos, mulheres e crianças no ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado no domingo (25.fev) na avenida Paulista, em São Paulo. A publicação foi feita depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter afirmado na 3ª feira (27.fev) que o evento foi “em defesa do golpe” de Estado.

“Os ‘gorpistas’ na av. Paulista”, escreveu Michelle em seu perfil no Instagram antes de publicar as fotos nos stories. Ao fim, a ex-primeira-dama disse que o Brasil é do “Senhor” por direito de criação e redenção.

O ato convocado por Bolsonaro tinha como objetivo defender o ex-presidente de “todas as acusações” que têm sofrido nos últimos meses. Ele é alvo de investigação da PF (Polícia Federal) por suposta tentativa de golpe de Estado e prestou depoimento à corporação na última 5ª feira (22.fev), dias antes da manifestação.