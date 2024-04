Michelle revela depressão durante 1º ano de mandato de Bolsonaro

Ex-primeira dama fez a declaração durante um evento do PL Mulher em Macapá (AP) neste sábado (13.abr)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (13.abr.2024) ter tido depressão durante o 1º ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019. Em evento do PL Mulher, em Macapá (AP), ela disse ter achado que chegaria no governo e mandaria colocar remédios de alto custo no SUS, o que não aconteceu e a deixou frustrada. “Eu não podia fazer muita coisa, a máquina é lenta”, declarou.

