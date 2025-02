Microsoft anuncia fundação para ‘IA responsável’ em Abu Dhabi

A Microsoft anunciou a criação de uma fundação para promover uma inteligência artificial “responsável” com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado feito neste domingo, 9, a empresa anunciou que o objetivo da estrutura é “promover padrões de IA responsáveis e melhores práticas no Oriente Médio e no Sul Global”. A iniciativa têm participação de órgãos estatais dos Emirados e da Universidade Mohamed bin Zayed.

A Microsoft anunciou, em abril de 2024, um investimento de US$ 1,5 bilhão (R$ 9,7 bilhões, na cotação da época) na G42, controlada por Tahnoon bin Zayed, irmão do presidente dos Emirados e conselheiro de segurança nacional do país.

A Universidade Mohamed bin Zayed, por sua vez, participou de diversas iniciativas lançadas em torno da cúpula da IA em Paris, que reunirá líderes políticos, empresariais e especialistas na tecnologia entre segunda, 9, e terça-feira, 10.

