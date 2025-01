Microsoft e Meta defendem gastos elevados com IA após surpresa do DeepSeek

Dias depois que a novata chinesa DeepSeek revelou um avanço na computação de inteligência artificial que abalou o setor de tecnologia dos Estados Unidos, os presidentes de Microsoft e Meta defenderam os investimentos maciços de suas empresas que, segundo eles, foram fundamentais para se manterem competitivas.

O rápido progresso da DeepSeek despertou dúvidas sobre a pretensa liderança dos EUA em IA com modelos que, segundo o executivos da empresa chinesa, podem se igualar ou até mesmo superar os rivais ocidentais por uma fração do custo.

“Investir ‘muito pesadamente’ em infraestrutura será uma vantagem estratégica ao longo do tempo”, disse o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, a analistas após a publicação dos resultados trimestrais da companhia na véspera. Até pouco tempo atrás, Zuckerberg também defendia pesados investimentos de sua empresa no que chamou de “metaverso”.

Satya Nadella, presidente da Microsoft, disse que os investimentos são necessários para superar as restrições de capacidade que têm prejudicado a companhia de capitalizar a IA.

“À medida que a IA se torna mais eficiente e acessível, veremos uma demanda exponencialmente maior”, disse o executivo a analistas também após a publicação de resultados trimestrais.

A Microsoft reservou 80 bilhões de dólares para IA em seu ano fiscal atual, enquanto a Meta prometeu até 65 bilhões para a tecnologia.

Isso está muito longe dos cerca de 6 milhões de dólares que a DeepSeek disse ter gasto para desenvolver seu modelo de IA. Os executivos de tecnologia dos EUA e os analistas de Wall Street dizem que isso reflete o valor gasto em capacidade de computação, em vez de todos os custos de desenvolvimento.

Ainda assim, alguns investidores parecem estar perdendo a paciência com os gastos elevados e a falta de grandes retornos por parte das gigantes de tecnologia norte-americanas.

“Queremos realmente começar a ver um roteiro claro de como será o modelo de monetização de todo o capital investido”, disse Brian Mulberry, gerente de portfólio da Zacks Investment Management, que detém ações da Microsoft.

A Meta, por sua vez, enviou sinais contraditórios sobre como suas apostas em ferramentas de IA estavam valendo a pena, com um quarto trimestre forte, mas uma previsão fraca de receita para o período atual.

“Com essas despesas enormes, eles precisam abrir a torneira em termos de receita gerada, mas acho que esta semana foi um alerta para os EUA”, disse Daniel Newman, analista do Futurum Group. “Para a IA, no momento, há muito gasto de capital, mas não há consumo suficiente.”

No entanto, há alguns sinais de que os executivos estão se movimentando para mudar isso.

A diretor financeiro da Microsoft, Amy Hood, disse que os investimentos da empresa no trimestre atual e no próximo permaneceriam em torno do nível de 22,6 bilhões de dolares observado no segundo trimestre.

“No ano fiscal de 2026, esperamos continuar investindo em sinais de forte demanda. No entanto, a taxa de crescimento será menor do que no ano fiscal de 2025 (que termina em junho)”, disse ela.

