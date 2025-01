Microsoft supera expectativas no quarto trimestre em meio a turbulência causada pela DeepSeek

A Microsoft divulgou, nesta quarta-feira (29), os resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street, apesar das crescentes dúvidas sobre os altos investimentos em inteligência artificial (IA), intensificadas pelo impacto da DeepSeek no mercado de ações dos EUA.

A gigante da tecnologia registrou lucro por ação de US$ 3,23 (R$ 18,92, na conversão direta), aumento de 10% em relação ao ano anterior, e receita de US$ 69,6 bilhões (R$ 407,78 bilhões), crescimento de 12%. O mercado projetava lucro de US$ 3,11 (R$ 18,22) por ação e receita de US$ 68,9 bilhões (R$ 403,68 bilhões).

As ações da Microsoft, avaliadas em um total de US$ 3,28 trilhões (R$ 19,21 trilhões), subiram cerca de 8% nos últimos 12 meses, impulsionadas por investimentos bilionários em IA. A empresa planeja destinar US$ 80 bilhões (R$ 468,72 bilhões) à tecnologia este ano, acompanhando estratégias semelhantes de outras gigantes do setor, como a Meta.

Incerteza acerca da IA nas gigantes cresceu com a ascensão da DeepSeek (Imagem: Below the Sky/Shutterstock)

“Estamos inovando em toda a nossa pilha tecnológica e ajudando clientes a obter o máximo retorno sobre o investimento em IA para aproveitar a enorme oportunidade à frente”, afirmou Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. “Nosso negócio de IA já ultrapassou taxa de receita anual de US$ 13 bilhões [R$ 76,16 bilhões], aumento de 175% em relação ao ano anterior.”

Amy Hood, vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft, destacou que a receita do segmento de computação em nuvem atingiu US$ 40,9 bilhões (R$ 239,63 bilhões), crescimento de 21%. “Continuamos comprometidos em equilibrar disciplina operacional com investimentos contínuos em nossa infraestrutura de nuvem e IA”, afirmou Hood.

Leia mais:

DeepSeek preocupa Microsoft

Os resultados financeiros da Microsoft surgem no contexto de recente queda nas ações de empresas focadas em IA, ocorrida na segunda-feira (27), após a DeepSeek, startup chinesa, anunciar que seu modelo de IA alcançou resultados semelhantes aos de companhias estadunidenses por fração do custo;

A Nvidia, por exemplo, perdeu aproximadamente US$ 600 bilhões (R$ 3,51 trilhões) em valor de mercado , recuperando parte dessa perda nos dias seguintes;

, recuperando parte dessa perda nos dias seguintes; O suposto avanço da DeepSeek, que afirma ter investido apenas alguns milhões no treinamento de seu modelo, levanta dúvidas sobre a valorização de US$ 5 trilhões (R$ 29,29 trilhões) que empresas de tecnologia, conhecidas como as “ Sete Magníficas ” (Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia e Tesla), alcançaram nos últimos anos devido à corrida pela IA;

que empresas de tecnologia, conhecidas como as “ ” (Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia e Tesla), alcançaram nos últimos anos devido à corrida pela IA; Esses ganhos foram responsáveis por grande parte da alta de aproximadamente 70% do S&P 500 nesse período, mas o ritmo vem desacelerando devido à incerteza sobre o retorno dos investimentos bilionários na tecnologia.

“O ano de 2025 deve ser o mais crucial para a revolução da IA, tanto no desenvolvimento quanto no lado financeiro, já que investidores esperam retorno sobre os trilhões investidos nos últimos dois anos”, disse Thomas Monteiro, analista sênior da Investing.com, após a divulgação dos resultados. Ele classificou a Microsoft como “a líder incontestável em IA no setor de software” e “aposta segura” para investidores interessados na tecnologia.

A Microsoft e sua parceira OpenAI estão investigando se dados produzidos pelas tecnologias da startup dona do ChatGPT foram acessados de forma não autorizada por um grupo ligado à DeepSeek. David Sacks, chefe da iniciativa de IA e criptoativos da Casa Branca, disse à Fox News que “há a possibilidade” de que a DeepSeek tenha roubado propriedade intelectual dos Estados Unidos.

Em contrapartida, negócio de nuvem obteve bom lucro (Imagem: Emilija Miljkovic/Shutterstock)

O post Microsoft supera expectativas no quarto trimestre em meio a turbulência causada pela DeepSeek apareceu primeiro em Olhar Digital.