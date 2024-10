Mijão, Batata e Minhoquinha: Polícia encontra lista de clientes de traficante com funcionários do STF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) realizou a Operação Shadow na manhã desta quinta-feira (10), visando desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com clientes entre servidores e funcionários terceirizados de órgãos públicos, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a investigação, iniciada há aproximadamente um ano, o eletricista Douglas Ramos da Silva foi apontado como intermediador entre traficantes e os usuários, guardando um caderno com nomes e pagamentos dos clientes, com apelidos como Batata, Mijão e Minhoquinha.