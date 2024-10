Mike Jeffries, Ex-CEO da Abercrombie & Fitch, é preso por agressão sexual e tráfico de modelos

Mike Jeffries, ex-CEO da Abercrombie & Fitch, foi detido nesta terça-feira (22), em decorrência de acusações de agressão sexual e tráfico de modelos masculinos, conforme informações divulgadas pela Promotoria do Tribunal Federal de Nova York. Juntamente com seu parceiro, Matthew Smith, Jeffries foi preso na Flórida, enquanto James Jacobson foi capturado em Wisconsin. Os três enfrentarão audiências em tribunais federais. As investigações revelaram que, entre dezembro de 2008 e março de 2015, Jeffries e seus associados teriam operado uma rede de tráfico sexual.

Eles recrutavam jovens aspirantes a modelos, atraindo-os para festas onde eram oferecidas drogas e, posteriormente, eram forçados a se envolver em relações sexuais. A advogada Brittany Henderson, que representa as vítimas, destacou a importância das prisões e expressou a expectativa de responsabilizar a Abercrombie & Fitch por sua suposta facilitação dos crimes. O advogado de Jeffries, Brian Bieber, não se manifestou sobre as acusações, mas afirmou que a defesa fará uma declaração no tribunal.

O caso ganhou notoriedade após uma investigação da BBC em 2023, onde homens relataram ter assinado acordos de confidencialidade relacionados a eventos sexuais que supostamente foram organizados por Jeffries. As vítimas também acusaram a Abercrombie & Fitch de conivência, alegando que a empresa ignorou as denúncias contra o ex-CEO.

A Abercrombie & Fitch se pronunciou sobre as alegações, afirmando estar “horrorizada e enojada” com os relatos e reiterou sua política de “tolerância zero” em relação a abusos e assédios. Jeffries deixou a liderança da Abercrombie em 2014, após receber uma indenização de 25 milhões de dólares.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias