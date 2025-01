Mike Johnson é eleito presidente da Câmara dos EUA em votação tensa

O deputado republicano Mike Johnson foi escolhido como presidente da Câmara dos Estados Unidos, obtendo 218 votos, que representa a quantidade mínima necessária para garantir a maioria. A votação foi marcada por tensões, já que alguns membros do partido não apoiaram Johnson, que não poderia perder mais de um voto para ser eleito. Atualmente, os republicanos detêm uma maioria apertada na Câmara, com 219 cadeiras contra 215 dos democratas. O democrata Hakeem Jeffries, por sua vez, recebeu o apoio unânime de todos os 215 votos de seu partido, enquanto o republicano Tom Emmer teve apenas um voto. A Câmara não poderá avançar com a análise de propostas legislativas até que um presidente seja oficialmente eleito, e novas votações podem atrasar o início do ano legislativo, impactando a posse de novos deputados.

Durante o processo de votação, três republicanos optaram por apoiar outros candidatos, e seis decidiram se abster. No desfecho da votação, dois deputados mudaram seus votos para apoiar Johnson, enquanto um manteve sua posição contrária. Johnson assume a liderança da Câmara em um contexto de maioria reduzida, a menor em quase um século, e precisará equilibrar as demandas internas com as expectativas do presidente eleito Donald Trump, com quem mantém uma relação próxima. Esse momento representa um teste crucial para a coesão do Partido Republicano em torno da agenda de Trump, que abrange propostas como cortes de impostos e medidas de segurança nas fronteiras. Além disso, a votação também serve para avaliar a influência do ex-presidente no Congresso, onde alguns membros do partido já demonstraram disposição para desafiá-lo em suas iniciativas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA