Milan consegue virada heroica contra a Inter de Milão e conquista a Supercopa da Itália

O Milan garantiu o título da Supercopa da Itália ao derrotar a Inter de Milão por 3 a 2, em um emocionante clássico disputado nesta segunda-feira (6), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. A equipe rossonera conseguiu uma virada heroica, decidida nos minutos finais, e encerrou a hegemonia do rival, que vinha de três conquistas consecutivas na competição.

A partida começou equilibrada, com ambas as equipes criando boas chances. O placar foi aberto pela Inter nos acréscimos do primeiro tempo. Em um rápido contra-ataque, Lautaro Martínez recebeu na área, driblou dois marcadores e finalizou com precisão para colocar os nerazzurri em vantagem. No início da segunda etapa, a Inter ampliou com Taremi, após um lançamento longo de Bastoni. O atacante iraniano concluiu com categoria, aumentando a vantagem para 2 a 0.

A reação do Milan começou logo em seguida, com Theo Hernández convertendo uma cobrança de falta aos sete minutos. O gol incendiou a partida, e os comandados de Sérgio Conceição passaram a pressionar. Aos 35 minutos, Pulisic aproveitou cruzamento rasteiro de Theo Hernández e empatou com um chute cruzado. Nos acréscimos, o Milan selou a virada. Rafael Leão, destaque da partida, fez jogada individual pela direita e encontrou Tammy Abraham livre na pequena área. O atacante inglês finalizou com tranquilidade, decretando o triunfo por 3 a 2.

Esse foi o primeiro título do Milan desde a conquista do Campeonato Italiano em 2021/22. Com o resultado, a equipe alcançou sua oitava taça da Supercopa, igualando a rival Inter. A Juventus segue como maior vencedora da competição, com nove conquistas. A vitória também marca um início promissor para o técnico Sérgio Conceição, que comandou o Milan em apenas sua segunda partida à frente do clube. Após uma temporada irregular, o time ocupa atualmente o sétimo lugar na Série A, mas celebra a conquista como um impulso para a sequência do campeonato.

WhatsApp

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Série A. O Milan enfrentará o Cagliari no próximo sábado (11), enquanto a Inter de Milão visitará o Venezia no domingo (12). Ambos os jogos são válidos pela 18ª rodada do campeonato.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA