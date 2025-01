Milão proíbe fumar nas ruas para melhorar qualidade do ar

A partir de hoje, fumar nas ruas de Milão, na Itália, está proibido. A nova regra, que entra em vigor nesta quarta-feira, 1º de janeiro, visa melhorar a qualidade do ar na cidade, conhecida como a capital da moda. Embora a proibição se aplique ao uso de cigarros, os cigarros eletrônicos não estão incluídos na regulamentação. Além disso, os fumantes ainda podem acender seus cigarros em áreas específicas, desde que mantenham uma distância mínima de 10 metros de outras pessoas. O descumprimento dessa norma resultará em uma multa de até R$ 1.500. O que você pensa sobre essa decisão? Participe da enquete do Balanço Geral com Reinaldo Gottino e compartilhe sua opinião.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA