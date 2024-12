Milei comemora um ano no poder com bons resultados fiscais, mas com taxa de pobreza alcançando 52,9%

O presidente da Argentina, Javier Milei, celebra um ano à frente do governo nesta terça-feira (10), respaldado por resultados macroeconômicos positivos e pela insatisfação da população com as administrações anteriores. Apesar das medidas de austeridade que impactaram setores como saúde e educação, Milei continua a gozar de um considerável apoio popular, com sua aprovação variando entre 47% e 52%. Entretanto, a situação social do país é preocupante, com a taxa de pobreza alcançando 52,9% no primeiro semestre de 2024, o que representa o maior índice registrado em duas décadas. Mesmo com os cortes orçamentários, a popularidade do presidente não sofreu grandes abalos, uma vez que a oposição é amplamente vista como a responsável pela crise econômica que precedeu seu governo.

Milei tem conseguido aprovar projetos significativos no Congresso, mesmo sem dispor de uma maioria parlamentar. Essa habilidade política tem sido fundamental para a implementação de sua agenda, que busca estabilizar a economia e promover reformas necessárias. A expectativa é que, em 2025, a economia argentina comece a mostrar sinais de recuperação. No entanto, especialistas alertam para a urgência de reformas tributárias e trabalhistas, que são vistas como essenciais para garantir um crescimento sustentável. O setor agrícola, que recentemente enfrentou uma severa seca, aguarda uma redução na carga tributária, o que poderia aliviar a pressão sobre os produtores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA