Milei e Lula se encontrarão na cúpula do G20 no Rio de Janeiro

Os presidentes Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva se encontrarão na cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro em novembro. Milei enviou uma correspondência a Lula, confirmando sua presença e manifestando interesse em colaborar com a presidência brasileira durante o evento. Embora ambos tenham se criticado publicamente, ainda não houve um encontro entre eles, nem mesmo em ocasiões diplomáticas. As relações entre as diplomacias da Argentina e do Brasil já enfrentaram desafios, especialmente em reuniões do Mercosul, onde a Argentina tem dificultado discussões sobre questões como gênero e desigualdade social. Milei optou por não participar de uma recente reunião de chefes de Estado do Mercosul, enviando sua chanceler em seu lugar.

Lula comentou que essa decisão foi uma oportunidade perdida para o presidente argentino. A cúpula do G20 representará uma nova chance para Milei estreitar laços com potências como os Estados Unidos e a China. Antes de sua eleição, Milei já havia feito críticas a Lula, chamando o presidente de corrupto e comunista. Essas declarações foram reafirmadas recentemente, enquanto Lula expressou a esperança de que Milei se retratasse, algo que o presidente argentino deixou claro que não aconteceria.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos