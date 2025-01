Milei projeta crescimento de 5% na economia argentina em 2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma previsão otimista para a economia do país, projetando um crescimento de 5% em 2025. Essa expectativa é atribuída ao fim dos controles cambiais e à diminuição da carga tributária, que, segundo ele, estão criando um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico. Milei ressaltou a importância da recuperação dos salários reais, que têm contribuído para o aumento do poder de compra da população. Ele também mencionou as reformas implementadas, que estão estimulando a atividade econômica e promovendo um cenário mais dinâmico para os negócios.

No terceiro trimestre de 2024, a economia argentina já mostrava sinais de recuperação, com um crescimento de 3,9%. O consumo, por sua vez, apresentou um aumento significativo de 20% ao ano, enquanto os investimentos cresceram impressionantes 50%, refletindo a confiança dos investidores no futuro econômico do país. Além das medidas já anunciadas, o presidente Milei celebrou a redução de impostos e sinalizou que haverá alterações nas retenções fiscais, assim como no imposto sobre débitos e créditos bancários. Essas mudanças visam desonerar a população e fomentar ainda mais o crescimento econômico nos próximos anos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA