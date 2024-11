Milei propõe aliança da Argentina com Estados Unidos, Itália e Israel

O presidente da Argentina, Javier Milei, propôs a criação de uma aliança de países “guardiões do legado ocidental” junto com Estados Unidos, Itália e Israel, durante seu discurso nesta sexta-feira (15) na cúpula Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), na Flórida. Milei sugeriu “formar uma aliança de nações livres, guardiães do legado ocidental, estabelecendo novos laços políticos, mas também comerciais, culturais, diplomáticos e militares”. Nessa aliança estariam “os Estados Unidos liderando no norte, a Argentina no sul, a Itália na velha Europa, e Israel, o sentinela na fronteira do Oriente Médio”, declarou o presidente argentino na conferência.

Segundo Milei, o Ocidente está ameaçado pela “hegemonia cultural da esquerda, que intoxica a grande maioria das instituições”. “Os que acreditam na liberdade devem se unir para enfrentar essa barbaridade”, defendeu. O argentino participou na quinta-feira (14) de um jantar de gala no clube do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, se tornando o primeiro presidente estrangeiro a visitá-lo desde a vitória eleitoral do republicano. No discurso durante o jantar, Milei qualificou a vitória de Trump em 5 de novembro como “a maior virada política de toda a história.

Também agradeceu ao bilionário Elon Musk, que estava presente, “pelo maravilhoso trabalho que tem feito para salvar a humanidade”. Nesta sexta-feira, em seu discurso na CPAC, voltou a celebrar a vitória de Trump: “É uma enorme alegria para mim saber que nos Estados Unidos prevaleceram o bom senso e a razão sobre o delírio comunista, a agenda woke e o planejamento centralizado”, disse. Milei convidou Trump e Musk para participarem da próxima cúpula conservadora, que ocorrerá no dia 4 de dezembro em Buenos Aires.

*Com informações da AFP

Publicada por Matheus Lopes