Milei revoga benefícios fiscais dos clubes de futebol argentinos; entenda

Javier Milei (La Libertad Avanza, direita), presidente da Argentina, revogou, na última 3ª feira (22), um decreto que dava alguns benefícios fiscais a clubes de futebol. A decisão aumenta ainda mais os desentendimentos do Governo com a AFA (Associação de Futebol Argentino), e favorece a entrada de capital externo no mercado (criação de clubes empresa).

Essa revogação afetará todos os clubes do país, mas ainda mais os menores. Com os benefícios, os clubes não precisavam pagar à segurança social contribuições como Regime de Pensões, Abonos de Família, Pami e Fundo Nacional do Emprego.

O Decreto 1212/2003, foi instituído por Néstor Kirchner e cancelada em 2019 por Mauricio Macri, aumentando os impostos sobre vendas de ingressos, transferências de jogadores e impostos de TV. A medida voltou a valer em 2023, no governo do ex-presidente Alberto Fernández. Agora, com a nova revogação, o imposto sobe para 7,5%.

Javier Milei apoia as SADs (Sociedades Anônimas Desportivas), enquanto a AFA e quase todos envolvidos no meio do futebol argentino se opõem à entrada de capital externo no mercado de futebol do país. A revogação tem sido interpretada como uma estratégia para alterar o cenário fiscal e financeiro dos clubes e favorecer as SADs.