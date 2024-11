Milei viajará aos Estados Unidos na próxima semana para se encontrar com Trump

O presidente argentino, Javier Milei, programou uma viagem aos Estados Unidos para a próxima semana, com a intenção de se reunir com Donald Trump, que é esperado de volta à Casa Branca em 2025. Essa visita acontece em um momento oportuno, já que coincide com um evento da CPAC, onde ambos já tiveram a oportunidade de se encontrar anteriormente. Milei e Trump já se reuniram em fevereiro, e o argentino manifestou seu apoio à liderança do ex-presidente americano. Milei acredita que a volta de Trump ao poder pode criar um ambiente mais favorável para a Argentina, considerando-o um símbolo do capitalismo e do mundo livre. Existe uma expectativa de que, caso Trump retorne à presidência, isso possa trazer alívio para a dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional, embora ainda não se saiba qual será a postura do governo Trump em relação a essa questão.

O presidente argentino está se esforçando para se estabelecer como um interlocutor de Trump na América Latina, especialmente em um contexto onde a maioria dos países da região é governada por líderes de esquerda. Essa estratégia pode ser vista como uma tentativa de Milei de fortalecer sua posição no cenário político regional, buscando apoio em um aliado influente. Após sua estadia nos Estados Unidos, Milei participará da cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro. Durante esse evento, ele terá a oportunidade de se encontrar com diversos líderes internacionais, incluindo a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da França, Emmanuel Macron. O novo chanceler argentino, Gerardo Werthein, é considerado uma figura chave para facilitar o alinhamento da Argentina com a política dos Estados Unidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA