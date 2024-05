Milionário é assaltado por adolescente de bicicleta em Salvador

Reprodução

1 de 1 Foto colorida do geólogo baiano e empresário do setor mineral, João Carlos Cavalcanti – Metrópoles – Foto: ReproduçãoGeólogo baiano e empresário do setor mineral, João Carlos Cavalcanti foi assaltado na tarde de quinta-feira (2/5), no bairro do Itaigara, localizado em Salvador (BA). De acordo com as informações, o crime teria ocorrido na Avenida ACM.

Ainda conforme divulgado, Cavalcanti teria sido assaltado por um adolescente em uma bicicleta, que levou o celular do empresário. Na ação, o geólogo também teria se machucado.

Para ler a reportagem completa acesse Bahia Noticiais, parceiro do Metrópoles.

