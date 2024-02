Militar alvo de investigação da Polícia Federal é preso ao desembarcar em Brasília

O coronel Bernardo Romão Corrêa Neto foi preso na madrugada deste domingo, 11, ao desembarcar em Brasília vindo dos Estados Unidos. Ele é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o seu suposto envolvimento nos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estao Democrático de Direito. O coronel está detido no Batalhão da Guarda Presidencial e já passou por uma audiência de custódia às 11h deste domingo. A informação foi confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan em Brasília. Na última quinta-feira, 8, a PF deflagrou a Operação Tempus Veritatis e decretou a prisão preventiva para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e mais três pessoas. Contudo, como o coronel não estava no país, ele não foi detido na ocasião. A Polícia Federal já havia solicitado ao Exército para que Corrêa Neto retornasse ao Brasil. Antes de seguir em missão para os Estados Unidos, o militar atuou instrutor de cavalaria por três anos na Academia Militar das Agulhas Negras.

Como mostrou o site da Jovem Pan, a operação investiga a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Estão entre os alvos militares, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) e aliados do ex-presidente, como o general Augusto Heleno, general Walter Braga Netto, o ex-ministro Anderson Torres e Valdemar Costa Neto. A Polícia Federal cumpre 33 mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. No sábado, 10, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a prisão preventiva de Costa Neto fosse convertida para liberdade provisória após um parecer da PGR.