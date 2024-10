Militar fica gravemente ferido após desavença em evento festivo no distrito de Corumbau

Um evento festivo em Corumbau, distrito pradense, foi palco de uma agressão brutal que deixou um militar gravemente ferido na primeira horas deste domingo (13) de outubro. A vítima, que foi à paisana, foi socorrida com múltiplos ferimentos e lesões em estado grave para o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas.

O incidente mobilizou-se rapidamente a 88ª CIPM, após relatos de que um desentendimento teria motivado a violência. As autoridades se deslocaram com urgência ao local, onde encontraram o militar em situação crítica. Dois suspeitos de envolvimento nas agressões foram detidos e encaminhados para a delegacia.

O Comando de Policiamento da Região (CPR) do Extremo Sul determinou uma apuração imediata dos fatos, prometendo rigor na investigação. A população, ainda abalada com o ocorrido, espera por respostas rápidas enquanto as autoridades intensificam a operação para esclarecer o caso e punir os responsáveis.