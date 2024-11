Militar que desmaiou quando foi alvo da PF está entre os indiciados

O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, indiciado nesta quinta-feira (21/11) pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em tentativa de golpe de Estado em 2022, desmaiou em fevereiro deste ano ao receber policiais federais que cumpriam mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Na ocasião, no dia 8 de fevereiro de 2024, o oficial precisou ser socorrido às pressas após ser alvo de operação.

Marques Almeida está entre os 37 indiciados por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Quando recebeu os agentes da PF e desmaiou, conforme noticiou o Metrópoles em reportagem na coluna de Rodrigo Rangel, Almeida comandava o 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, com sede em Goiânia.

O inquérito, após ser concluído nesta quinta, com os indiciamentos, foi remetido ao ministro Alexandre de Moraes no STF.

Veja lista completa de indiciados:

Alexandre Castilho Bitencourt Da Silva

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Amauri Feres Saad

Anderson Gustavo Torres

Anderson Lima De Moura

Angelo Martins Denicoli

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Bernardo Romao Correa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Carlos Giovani Delevati Pasini

Cleverson Ney Magalhães

Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

Fabrício Moreira De Bastos

Filipe Garcia Martins

Fernando Cerimedo

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques De Almeida

Hélio Ferreira Lima

Jair Messias Bolsonaro

José Eduardo De Oliveira E Silva

Laércio Vergilio

Marcelo Bormevet

Marcelo Costa Câmara

Mario Fernandes

Mauro Cesar Barbosa Cid

Nilton Diniz Rodrigues

Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Rafael Martins De Oliveira

Ronald Ferreira De Araujo Junior

Sergio Ricardo Cavalieri De Medeiros

Tércio Arnaud Tomaz

Valdemar Costa Neto

Walter Souza Braga Netto

Wladimir Matos Soares