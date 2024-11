Militares presos por plano de matar Lula manterão salários do Exército

Os quatro militares presos por um suposto plano para matar o presidente Lula continuarão a receber salários do Exército. A informação foi confirmada pela Força à coluna nesta segunda-feira (25/11).

No último dia 19 de novembro, foram presos pela Polícia Federal o general da reserva Mário Fernandes e os tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo, Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima.

Como mostrou a coluna, todos os quatro militares recebem vencimentos mensais acima dos R$ 20 mil. O general Mario Fernandes, por exemplo, recebe aposentadoria militar de R$ 33,2 mil por mês.

Bezerra de Azevedo, Rafael Martins e Hélio Ferreira, por sua vez, têm salário mensal bruto de R$ 27,4 mil cada um, de acordo com dados do Portal da Transparência do governo federal.

A situação dos quatro militares é semelhante ao do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro manteve salário e sua residência na vila militar quando estava preso.

Segundo Exército, Cid e os demais militares presos ou afastados de suas funções só perderão salários e demais benefícios depois que forem juntados e se perderem suas funções militares.

Militares presos em locais diferentes

Como mostrou a coluna, os quatro militares presos pelo plano de matar Lula foram enviados para diferentes unidades prisionais do Exército localizadas no Rio de Janeiro.

Segundo apurou a coluna com fontes da caserna e da Polícia Federal, os quatro militares foram divididos em unidades prisionais diferentes para que não se comunicassem entre si.