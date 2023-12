Millei é xingado por torcida do Boca Juniors durante eleição no clube

Votação para presidência do clube tem o ex-presidente Mauricio Macri em uma das chapas; ele também foi hostilizado por torcedores

Javier Millei participou das eleições do Boca Juniors, time pra quem torce, mas que já renegou no passado Reprodução/Youtube – 12.nov.2023

PODER360 17.dez.2023 (domingo) – 20h09



O presidente da Argentina, Javier Millei, foi vaiado e xingado por torcedores do Boca Juniors neste domingo (15.dez.2023), em Buenos Aires. Millei foi votar na eleição para presidência do clube de futebol portenho, quando foi alvo de manifestantes.

Assista (1min10s):

O Boca Juniors passa por eleições internas para eleger a nova presidência do clube. Javier Millei, que tomou posse há uma semana, é torcedor do time de futebol desde a infância, mas já chegou a dizer que deixou de apoiar o clube, e passou a apoiar o rival, Riverplate.

O ex-presidente argentino Mauricio Macri está concorrendo à vice-presidência do clube em chapa oposta à do ídolo do Boca, Juan Román Riquelme. Durante as eleições argentinas, Macri apoiou e articulou a adesão de Patricia Bullrich à candidatura de Millei durante o 2º turno.

O atual presidente chegou e saiu escoltado do estádio “La Bombonera“, local onde acontecia a votação. Torcedores no campo e nas arquibancadas começaram a xingar Millei durante a saída dele da votação.

Depois do ocorrido neste domingo, Macri criticou as hostilidades contra Millei nas redes sociais, chamando os torcedores envolvidos no episódio de “mal educados”. Os torcedores presentes no estádio também ecoaram gritos contra o ex-presidente.

Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente,…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 17, 2023

Assista (34s):