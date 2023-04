Milton Franceschini, ator de pegadinhas do SBT, morre aos 87 anos

O ator Milton Franceschini morreu, nesta quarta-feira (5/4), aos 87 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória. Ele integrava o elenco das pegadinhas de Silvio Santos no SBT.

Milton, que estava internado no Hospital Sancta Maggiore, participava do quadro Os Velhinhos se Divertem, exibido dentro do Programa Silvio Santos, entre 2011 e 2018.

Milton Franceschini, ator do SBT – Metrópoles

Milton Franceschini no quadro Os Velhinhos se Divertem

Na série, o ator interpretava um dos “velhinhos” que surpreendia o público com situações inusitadas.

O corpo do ator será cremado no Cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, em cerimônia restrita para familiares.

O SBT lamentou a morte do ator: “Os amigos e colegas de SBT se entristecem pela perda do querido amigo e parceiro, desejando que Deus conforte os corações de seus familiares neste difícil momento”.