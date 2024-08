Milton Leite deixa Globo após quase 20 anos e se emociona em despedida

O narrador esportivo Milton Leite anunciou a saída dele dos canais Globo neste sábado (10/8) após o Brasil encerrar sua participação nas Olimpíadas de Paris. Entre a TV aberta e Sportv, ele ficou por 19 anos na emissora e cobriu oito edições dos Jogos Olímpicos.

“Eu encerro aqui minha participação nos canais Globo. Depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro, decidi no começo do ano, junto com a direção dos canais Globo, que eu queria interromper a nossa relação trabalhista”, começou o narrador durante uma entrada ao vivo no Sportv 2.

Ele explicou ainda que teve vários motivos para deixar a emissora, mas alguns deles falaram mais forte. “Decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco. Quero ter mais tempo com os meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa”, pontuou.

Milton Leite relatou que procurou a Globo para interromper o contrato em fevereiro deste ano e que o encerramento foi tratado com muito carinho. “A gente chegou ao consenso de que talvez fosse o ideal encerrar minha participação aqui no canal na minha oitava Olimpíada, que foi essa Olimpíadas de Paris.”

O jornalista ainda lembrou que fez muitas amizades e grandes eventos enquanto estava na Globo e aproveitou para agradecer a todos.

“Nesse meu último ato aqui nos canais Globo, agradeço muito a todas as pessoas que conheci, a todos os amigos que fiz aqui, a todos os eventos que eu tive a oportunidade de participar. E dizer que sigo em frente, a vida segue e eu vou torcer muito pelos amigos que eu deixo aqui. Foi muito bom ter estado aqui nesses 19 anos e meio, com a sua companhia, acompanhando grandes eventos esportivos e levando emoção, assim como estou tão emocionado aqui hoje”, concluiu com a voz embargada pela emoção.

Celebração a Milton Leite Odinei Ribeiro, que dividia o estúdio com Milton Leite, também se emocionou com a despedida e prestou uma última homenagem ao colega. “Meu coração está acelerado”, começou ele. “Como jornalista, tenho você como referência. Me lembro quando comecei minha carreira em Itanhanhém, você já trabalhava no rádio de São Paulo e hoje ter o privilégio de ser seu amigo”, seguiu o narrador.

Ele seguiu e afirmou que Milton era também uma referência como ser humano e relembrou detalhes de amor da vida pessoal do jornalista. “A maneira que você cuidou dos seus pais até os últimos dias deles, a maneira como você expressa amor pela sua esposa, pelas suas filhas, pelos seus netos”, destacou Odinei.