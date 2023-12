Milton Leite é eleito presidente da Câmara de SP pelo quarto ano consecutivo

O vereador Milton Leite (União Brasil) foi eleito nesta sexta-feira, 15, para ocupar a presidência da Câmara de São Paulo pelo quarto ano consecutivo. A Lei Orgânica do Município foi alterada duas vezes e permitiu que Leite continuasse no comando da Casa, uma vez que a redação anterior proibia uma segunda reeleição na mesma legislatura. Com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) e da base aliada do prefeito Ricardo Nunes, Leite conquistou 49 votos dos 55 parlamentares, enquanto sua oponente, a vereadora Luana Alves (PSOL), obteve apenas 6 votos. A permanência de Leite à frente da Câmara por quatro mandatos seguidos é inédita. Apesar das alterações na legislação para permitir mais de duas reeleições, Leite havia declarado que não buscaria novamente a presidência da Casa. Durante a votação, ele reafirmou que não disputará o cargo no próximo ano e que não voltará para a Câmara de São Paulo na próxima legislatura. Milton Leite foi eleito vereador de São Paulo pela primeira vez em 1997 e desde então segue na Casa. Sua primeira passagem pela presidência ocorreu nos anos de 2017 e 2018, durante a gestão de João Doria.

Além da eleição para a presidência da Casa, os vereadores também escolheram os membros da Mesa Diretora. Os resultados foram os seguintes: Milton Leite (União Brasil) como presidente, João Jorge (PSDB) como 1º vice-presidente, Atílio Francisco (Republicanos) como 2º vice-presidente, Alessandro Guedes (PT) como 1º secretário, Marlon Luz (MDB) como 2º secretário, Milton Ferreira (Podemos) como 1º suplente, George Hato (MDB) como 2º suplente e Rubinho Nunes (União Brasil) como Corregedor Geral.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos