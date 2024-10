Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta após mais de um ano internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Rinaldo Oliveira Amaral, 57, o baixista da banda Ultraje a Rigor conhecido como Mingau, recebeu alta e já está em casa pouco mais de um ano após ser baleado na cabeça em Paraty (RJ). Ele estava em tratamento no Hospital São Luiz (zona sul de SP).

A notícia foi celebrada por Isabella Aglio, filha do músico. “Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui -médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, publicou nas redes sociais.

No ano passado, o carro em que ele estava foi atingido por projéteis durante um tiroteio no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Desde então, o músico estava internado.

Em janeiro, ele chegou a ter alta e a realizar o tratamento em casa, mas retornou ao hospital após um quadro de infecção.

Em julho, Mingau passou por nova cirurgia e colocou uma prótese para ajudar na reconstrução do crânio.