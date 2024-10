Mingau, do Ultraje, tem nova alta médica após ser baleado na cabeça

Após mais de um ano de tratamento depois de ser baleado na cabeça, Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo. Agora, o músico seguirá se tratando numa clínica de reabilitação. A informação foi confirmada por Isabella Aglio, filha do artista.

“Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui – médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar”, escreveu a moça no Instagram nesta segunda-feira (7/10).

Isabella completou: “Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”.

Em janeiro, Mingau retornou ao hospital após 25 dias de sua primeira alta médica. Ele estava se recuperando em uma clínica de reabilitação, após sair da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Mingau esteva internado desde setembro do ano passado depois de um assalto em Paraty, no Rio de Janeiro.