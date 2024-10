Minha Casa, Minha Vida: Prefeito Nal Azevedo assina contrato para construção de 150 unidades habitacionais em Guanambi

O prefeito de Guanambi, Nal Azevedo, assinou na última segunda-feira (21) um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), para a construção de 150 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Na companhia de secretários municipais de Governo, o ato de assinatura contratual ocorreu na sede da Superintendência Regional da CEF, na cidade de Vitória da Conquista.

As obras serão conduzidas pela construtora VCA, que ganhou o processo licitatório. O residencial do MCMV será erguido na região entre os bairros Floresta e Alto Caiçara.

Segundo Nal, “a CEF, em parceria com a secretaria de Assistência Social, saberão fazer uma seleção rigorosa e justa, para que se evite fraudes” na escolha dos beneficiados com as unidades.

A Secretária de Assistência Social Carla Maria afirmou que “os critérios de escolha, documentos exigidos e a data de abertura das inscrições para a seleção, serão anunciados no primeiro trimestre do ano que vem”, e serão amplamente divulgados em todos os veículos oficiais, nas rádios locais, redes sociais e nos portais de notícias da cidade. A secretária ainda frisou que a seleção será “bastante rigorosa”, contando inclusive com visitas para averiguar a real situação in loco de quem for contemplado e abertura de um canal de denúncias para averiguação. “O prefeito nos pediu, acima de tudo, uma seleção justa, para aqueles que precisam realmente realizar o sonho da casa própria”, finalizou.

A obra do MCMV foi oficialmente anunciada pelo prefeito durante viagem oficial a Brasília, em novembro do ano passado, após audiência no Ministério das Cidades com o Ministro Jader Filho, ao lado do deputado federal Neto Carletto e do ex-deputado federal Ronaldo Carletto.