‘Minha fantasia cabe dentro de um porta-joias’, diz musa da Vila Isabel sobre tapa-sexo de 6 cm

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – “Sexy, sem ser vulgar.” Essa foi a ideia que Eduarda Jochims, 30, passou ao ateliê que criou sua fantasia de musa da Unidos de Vila Isabel para o Carnaval 2025. Estreando na Sapucaí como destaque no abre-alas da agremiação, a modelo diz que não esperava que a fantasia criada especialmente para ela fosse tão luxuosa e… pequena.

“Minha fantasia cabe dentro de um porta-joias. É um tapa-sexo cravejado de pedras brilhantes, com apenas seis centímetros”, adianta. “São mais de 2.000 cristais aplicados manualmente.”

Isso mesmo! A parte de baixo do figurino de Eduarda tem, segundo seu estilista, o tamanho de um lápis. A musa só poderá experimentar o adereço uma semana antes do desfile. “É uma peça muito delicada, que exige cuidado para não ser danificada. Foi feita com um sistema de pressão, igual a um brinco, sabe? Então, não há muito mistério para colocar. Me garantiram que não é desconfortável. Estou contando com isso”, diz.

Bem-humorada, ela diz que não vê problema na depilação total da região íntima, algo recomendado para garantir a melhor fixação do tapa-sexo. “Nunca gostei de pelos nessa área, então, quando falaram que tinha que estar completamente lisinha, amei. Minha pepeca vai ficar igual à de um bebê”, diverte-se.

Gaúcha da cidade de São Francisco de Paula (a 112 km de Porto Alegre), Eduarda mora no Rio desde 2020 e sempre sonhou em desfilar em uma escola de samba. “Vou realizar um sonho, e isso não tem preço. Estou investindo alto, mas vale muito a pena”.

Eduarda não revela o valor exato da fantasia -que ainda inclui a parte de cima, o costeiro e o adereço de cabeça-, mas diz que o investimento equivale ao preço de um carro popular (entre R$ 75 mil e R$ 90 mil, zero quilômetro). “É um traje digno de uma realeza do samba. Eu mereço, minha escola também, e essa festa incrível que é o Carnaval”, declara.