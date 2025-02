“Minha marca ultrapassou fronteiras”, diz Mércia Araújo, mentora com atuação internacional

O Brasil tem visto uma grande onda de profissionais que ofertam mentorias, mas será que todos eles estão preparados para de fato mentorar? Mércia Araújo iniciou sua carreira no digital em 2017, logo após se formar em jornalismo. Sua jornada começou como social media, gerenciando redes sociais de empreendedores que possuíam lojas físicas e e-commerces. No entanto, foi em 2021 que sua atuação tomou uma nova dimensão: durante a pandemia, ela migrou para a mentorias e palestras, expandindo sua influência para todo o Brasil e, posteriormente, para o cenário internacional.

Tornando-se embaixadora do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, que é um clube internacional de networking que tem sua sede em Portugal, sua marca atravessou fronteiras mesmo sem ela ter saído do Brasil. Como mentora e palestrante, Mércia passou a atender clientes em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campo Grande. A versatilidade de sua atuação permitiu que ela se tornasse nômade digital, morando em diferentes cidades ao longo dos anos e fortalecendo ainda mais sua presença no mercado.

Atualmente, Mércia Araújo possui clientes em seis países: Brasil, Portugal, Reino Unido, França, Angola e México. Sua abordagem como mentora se destaca por ser personalizada e focada nas necessidades individuais de cada cliente. Segundo ela, “o mentor acompanha de perto, tem um olhar individual e entende que cada cliente é único”.

Atuar internacionalmente trouxe desafios culturais, especialmente no que diz respeito às diferenças na dinâmica de trabalho. “Tenho observado que meu público europeu tende a ser mais objetivo e direto, enquanto no Brasil as abordagens podem ser mais flexíveis. Essa diversidade de experiências me permitiu desenvolver uma nova dinâmica que aprimorou a eficiência na entrega dos meus serviços”, conta.

Palestras e treinamentos

Com uma trajetória consolidada, Mércia Araújo também se destaca como palestrante. Em junho de 2024, ela ministrou a palestra “Crie Raízes: Os Princípios do Networking Lucrativo”. Outro evento importante do mesmo ano foi o treinamento “O Mapa do Instagram Profissional” realizado para a equipe de vendas do Magazine Luiza, em Minas Gerais. Além disso, já palestrou online para eventos de grande porte, como o “World Women Summit”, em São Paulo, e o “Dê Essência a sua Marca no Digital”, em Brasília, alcançando um público diverso e engajado.

A formação em jornalismo proporciona a Mércia Araújo uma visão diferenciada em sua atuação como mentora e palestrante. “Ter essa base me permite uma comunicação mais assertiva, tanto na escrita quanto na oratória. Isso faz toda a diferença na forma como transmito conhecimento e impacto meus mentorados”, explica.

Ela acredita que o mercado de infoprodutos e marketing digital no Brasil tem um enorme potencial de crescimento. “O mercado se molda com as novas tecnologias. Se o infoproduto ou serviço resolve um problema real do público-alvo e possui uma entrega de qualidade, sempre haverá espaço para ele”, ressalta. Vale ressaltar que Mércia Araújo inicia neste semestre seu primeiro podcast, o “Além da Marca”, que muito em breve terá seus primeiros episódios no YouTube.

A fé como pilar de sua carreira

Mércia Araújo é cristã e faz questão de alinhar sua fé com sua atuação profissional. “Jesus é meu mentor e sócio. Sempre que quero abrir um novo serviço ou fazer uma parceria, busco uma direção divina. Se algo não é para mim, Jesus me responde”, compartilha. Para ela, a transparência sobre seus valores é essencial, garantindo que seus clientes e parceiros estejam alinhados com sua visão de trabalho.

Uma bandeira que Mércia deixa claro nas suas redes sociais é o “Movimento das Libertas”, que tem o objetivo de orientar empreendedores a alcançar liberdade geográfica, financeira e emocional por meio do marketing digital e networking. “Esse movimento nasceu com revelação de Deus ao meu coração e visa mostrar que é possível conquistar o mundo com as ferramentas certas e ser livre para fazer suas próprias escolhas”, explica.

Com um trabalho reconhecido e impactante, Mércia Araújo se tornou referência no apoio a empreendedores que desejam transformar o seu talento em uma mentoria personalizada ou criar o seu próprio produto digital. “Faturar com o seu conhecimento significa criar o seu próprio método e ter a liberdade de trabalhar de onde quiser de forma online”, enfatiza.

Para aqueles que desejam se destacar no digital e construir autoridade, ela deixa um conselho: “Seja você mesmo. As pessoas se conectam com o que é autêntico. Ninguém pode ser melhor naquilo que você é único”. Com uma carreira consolidada, impacto internacional e uma metodologia própria, Mércia Araújo segue transformando a vida de empreendedores e ampliando suas fronteiras no universo digital.

MAIS INFORMAÇÕES E AGENDA

E-mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/merciamentora/