Ministério da Agricultura divulga nova lista com 12 marcas de azeite impróprias para consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou recentemente uma nova lista de azeites de oliva que foram considerados impróprios para o consumo. O alerta inclui 12 marcas, todas com lotes que não atendem aos padrões de qualidade exigidos. Entre as marcas citadas estão Grego Santorini, La Ventosa, Alonso e Quintas D’Oliveira, que têm todos os seus lotes desclassificados. Além dessas, outras marcas como Olivas Del Tango e Vila Real apresentam lotes específicos que também foram reprovados. O lote 24014 da Olivas Del Tango e diversos lotes da Vila Real, como EV07095VR e 03559, estão entre os produtos que não devem ser consumidos. Outras marcas, como Almazara e Escarpas das Oliveiras, também foram incluídas na lista de produtos fraudulentos.

As análises realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária revelaram a presença de óleos vegetais não identificados nos produtos, o que compromete tanto a qualidade quanto a segurança dos azeites. Essa situação representa um risco à saúde dos consumidores, levando à necessidade de um alerta mais rigoroso sobre esses produtos. Algumas das empresas envolvidas na comercialização desses azeites estão com o CNPJ suspenso ou até mesmo baixado, o que levanta suspeitas de fraude. O Mapa recomenda que os consumidores evitem esses produtos e busquem alternativas, conforme orientações do Código de Defesa do Consumidor. Denúncias sobre a venda de azeites fraudulentos podem ser feitas através do canal Fala.BR.

Para ajudar os consumidores a evitar fraudes na compra de azeite, o Mapa sugere algumas precauções. É importante desconfiar de preços que estão abaixo da média do mercado e verificar se a empresa está devidamente registrada no ministério. Além disso, consultar a lista de produtos irregulares e evitar a compra de azeite a granel são medidas recomendadas. Outras dicas incluem prestar atenção à data de validade e aos ingredientes listados nos rótulos, além de optar por produtos que tenham a data de envase mais recente. Essas orientações visam garantir a segurança e a qualidade do azeite de oliva consumido pela população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA