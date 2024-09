Ministério da Justiça faz apelo para que os Estados enviem brigadistas para combater queimadas na Amazônia e Pantanal

Solicitação foi feita em conformidade com a determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal

O Ministério da Justiça fez um apelo aos governos estaduais para que enviem dez bombeiros cada um, com o objetivo de auxiliar no combate às queimadas que afetam o Pantanal e a Amazônia. Essa solicitação foi feita em conformidade com a determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O prazo para que os estados respondessem à solicitação foi estabelecido para o último domingo (15). Até o momento, estados como Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, Paraíba e Alagoas já confirmaram o envio de brigadistas. Por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está em processo de negociação, mas ainda não divulgou quantos bombeiros poderão ser disponibilizados para a missão. O Maranhão, que já havia enviado 31 brigadistas, não poderá enviar mais, devido à ocorrência de incêndios em sua própria região.

O ministro Flávio Dino também havia determinado a convocação imediata de mais bombeiros da Força Nacional. Ele ressaltou que cerca de 60% do território nacional está sendo impactado pela fumaça proveniente das queimadas. Em suas declarações, Dino fez uma analogia com as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, sublinhando a urgência de intensificar as ações para enfrentar essa crise ambiental. Dino atribuiu os incêndios a fatores humanos e às mudanças climáticas, destacando a necessidade de uma resposta coordenada e eficaz. Ele é o relator de ações que visam implementar medidas de combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal, áreas que têm enfrentado sérios desafios devido à degradação ambiental.

