Ministério da Justiça ordena que Polícia Federal investigue ataque contra assentamento do MST

O Ministério da Justiça e Segurança Pública ordenou, neste sábado (11), que a Polícia Federal investigue o ataque ao assentamento Olga Benário, ligado ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Tremembé, interior de São Paulo. De acordo com o ofício encaminhado à PF pelo ministro em exercício, Manoel Carlos de Almeida Neto, o caso envolve possível violação de direitos humanos.

Uma equipe da Polícia Federal, composta por agentes, peritos e papiloscopistas, foi enviada ao local para dar início às investigações. O ataque ao assentamento ainda não teve detalhes divulgados, mas o episódio será apurado para determinar responsabilidades e eventuais implicações criminais.

O episódio resultou em três mortos e cinco militantes feridos. As vítimas foram prontamente encaminhadas para hospitais da região para receber atendimento médico. De acordo com relatos de testemunhas, os agressores chegaram ao local em motocicletas e veículos, disparando contra os moradores e proferindo ameaças. A polícia, ao investigar a cena do crime, encontrou cápsulas de balas e armas brancas. As autoridades já identificaram dois suspeitos e um terceiro homem foi detido por estar em posse de uma arma de fogo de forma ilegal.

O ataque gerou uma onda de indignação entre os representantes do governo e de partidos políticos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, juntamente com o Partido dos Trabalhadores (PT), manifestaram repúdio ao ato violento e exigiram que as investigações sejam conduzidas de maneira rigorosa, visando a responsabilização dos envolvidos.

