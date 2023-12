Ministério da Justiça pede à Polícia Federal investigação sobre ameaça a Lula em rede social 

Secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli determinou nesta terça-feira, 26, que a Polícia Federal investigue ameaças feitas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. Segundo Capelli, uma publicação citou um “rifle de precisão” para atirar no chefe do Executivo. Em mensagem divulgada no “X”, o antigo Twitter, o secretário-executivo ainda afirmou que as redes sociais não podem servir para incentivar crimes contra políticos e outras autoridades. “Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente Lula nas redes sociais fazendo alusão a ‘rifle de precisão’ e ‘vaquinha para tal’. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades”, escreveu. Em seu terceiro mandato, Lula já sofreu algumas ameaças. Em janeiro, um homem foi preso em Roraima depois de publicar que “chegou a hora de colocar uma bala na cabeça” do mandatário. No mesmo mês, o jogador de vôlei Maurício de Souza fez uma enquete sobre atirar no presidente. Já em agosto, um fazendeiro foi preso no Pará após, segundo a PF, denúncias de que ele estaria planejando um atentando contra Lula.

Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a “rifle de precisão” e “vaquinha para tal”. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 26, 2023