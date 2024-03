Ministério da Saúde amplia vacinação contra a dengue para mais 154 cidades

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (27) que mais 154 municípios receberão a vacina contra a dengue. Até o momento, cerca de 521 cidades haviam sido selecionadas para receber as doses e iniciar o plano de imunização na rede pública. O Brasil já registrou mais de 2 milhões de casos da doença somente em 2024. Esse é o maior número registrado em toda a série histórica, feita desde 2000. Estão aptos para receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS) as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos.

Conforme a pasta, as seguintes regiões de saúde foram contempladas pela ampliação:

Central (ES)

Betim (MG)

Uberaba (MG)

Uberlândia/Araguari (MG)

Recife, Apucarana (PR)

Grande Florianópolis

Aquífero Guarani (SP)

Região Metropolitana de Campinas (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo

Os dados do ministério indicam que, até o momento, cerca de 1.235.119 de doses foram enviadas aos locais constatados desde o início da vacinação contra a dengue. Dessas, apenas 534.631 foram registradas como aplicadas, enquanto 700.488 vacinas não foram utilizadas ainda ou, por lentidão do município, não ter entrado no sistema. Ainda de acordo com a pasta, de todos os locais que receberam doses, 13 cidades ainda não enviaram os dados para o governo.

Em fevereiro, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que a estimativa da pasta é a de que o país registre, em 2024, 4,2 milhões de casos. Com isso, o número de mortes por dengue no estado de São Paulo aumentou 52% em uma semana. No último dia 19, foram registrados 91 óbitos, conforme atualização do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento, a cidade de São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos (19), seguida por Guarulhos (12), na região metropolitana, e Taubaté (11).