Ministério da Saúde de Gaza reporta 44.976 mortos desde o início da guerra

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, reportou neste domingo um novo número de 44.976 mortes desde o início do conflito com Israel, há mais de um ano. Pelo menos 46 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou o ministério em comunicado. A mesma fonte informou que 106.759 pessoas ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque do movimento islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira