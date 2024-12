Ministério da Saúde destina R$ 174,2 mil para estruturar assistência farmacêutica na Bahia

O Ministério da Saúde anunciou investimento de R$ 4 milhões para fortalecer a assistência farmacêutica no país. Desta quantia, cerca de R$ 174,2 mil será repassado para municípios baianos, a exemplo de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, entre outros. Segundo a pasta, o intuito é aprimorar a infraestrutura local e estabelecer a manutenção dos serviços farmacêuticos.

Os investimentos serão realizados na aquisição de mobiliário, equipamentos, computadores e na estruturação das centrais de abastecimento farmacêutico e das farmácias das unidades básicas de saúde (UBS), como parte do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).

Cada cidade receberá a quantia de R$ 24 mil para custear as ações e serviços de manutenção, independentemente do porte populacional. A pasta explicou que nos próximos anos, o ente receberá o recurso financeiro condicionado ao envio de dados da Assistência Farmacêutica. A iniciativa visa qualificar o processo de medicamentos, garantindo ao cidadão acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, promovendo seu uso racional no SUS.

Os municípios que serão contemplados com a norma podem ser consultados no site do ministério da saúde.