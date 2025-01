Ministério da Saúde envia 100 mil doses de vacina contra febre amarela a São Paulo

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou o envio de 100 mil doses adicionais da vacina contra a febre amarela para o estado de São Paulo. A decisão foi tomada após a detecção de quatro macacos da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto que testaram positivo para a doença. Embora esses primatas não sejam transmissores diretos do vírus, sua infecção é um sinal de que o patógeno está circulando na região. Apesar de não haver registros de casos de febre amarela em humanos na cidade de Ribeirão Preto, as autoridades de saúde consideram essencial aumentar a cobertura vacinal como uma estratégia de prevenção. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do estado, e desde 2017, o Brasil implementou um esquema vacinal que requer apenas uma dose ao longo da vida, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.

A febre amarela é uma doença infecciosa que se espalha por meio da picada de mosquitos silvestres. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores de cabeça intensas, dores no corpo, náuseas e fraqueza. A vacinação é a principal forma de proteção contra a doença, que atualmente apresenta transmissão silvestre no Brasil, com os últimos casos urbanos registrados em 1942. Diante da situação, o Ministério da Saúde reforça a importância da imunização da população, especialmente em áreas onde há indícios de circulação do vírus. A ação visa não apenas proteger a saúde pública, mas também evitar um possível surto da doença, que pode ter consequências graves para a população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA