Ministério da Saúde incluí vacina contra Covid-19 no calendário infantil 

O Ministério da Saúde incluiu a vacinação contra Covid-19 no calendário infantil. A partir deste ano, as crianças vão ter acesso prioritário à vacinação. A ideia é vacinar todas as crianças de seis meses a cinco anos. Ao todo, serão três doses. Quem já tomou, não precisa procurar o posto de saúde, contudo, crianças que ainda não foram vacinadas, deve se atentar. A vacina utilizada será a da pfizer pediátrica, que tem comprovação da eficiência de 80%, segundo o Ministério da Saúde. O governo decidiu incluir as crianças como público-alvo da vacinação, porque de janeiro a agosto de 2023, foram registrar 3.441 casos de Covid em menores de um ano e, desse total, 84 morreram, por isso a avaliação de que a imunização protege. Além das crianças, vão ser imunizado pessoas que possuem comorbidade, gestantes e mães recentes, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, pessoas privada de liberdade, jovens em sistema de recolhimento e funcionário do sistema penitenciário. Se houver novos surtos, o governo não descarta imunização geral, porém até lá, em 2024, a imunização seguirá os grupos prioritários.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin