Ministério da Saúde introduz Fostensavir para tratamento de HIV

O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica que estabelece diretrizes para a utilização do medicamento fostensavir 600 mg no tratamento de adultos que apresentam HIV multirresistente a antirretrovirais. Este fármaco, que foi integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em abril de 2024, é reconhecido como o primeiro inibidor de ligação aprovado globalmente, com a função de bloquear a entrada do vírus HIV nas células do organismo. A Coordenação de Vigilância de HIV e Aids será responsável pela avaliação e autorização do uso do fostensavir, contando com a colaboração de especialistas na área. Cada solicitação será analisada de forma individual, garantindo que os pacientes recebam o acompanhamento necessário durante o tratamento.

Os estudos realizados com o fostensavir 600 mg mostraram resultados positivos, incluindo a supressão viral e o aumento na contagem de linfócitos T-CD4+ em indivíduos com infecção multirresistente. Além disso, o medicamento apresentou um perfil de segurança favorável, com efeitos colaterais leves, como diarreia e dor de cabeça. Essa nova opção terapêutica é especialmente relevante para uma população que enfrenta um alto risco de progressão da doença e uma taxa elevada de mortalidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA