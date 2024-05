Ministério da Saúde lança campanha de vacinação contra Covid-19 com doses atualizadas

O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19, após receber a primeira remessa de doses atualizadas. A proposta é imunizar pelo menos 70 milhões de pessoas em todo o país. O Brasil recebeu 9,5 milhões de novas doses com a variante XBB.1.5 na primeira quinzena de maio. As vacinas estão em processo de distribuição aos Estados, de acordo com o agendamento junto à operadora logística. Muitos já começaram a aplicar as vacinas monovalentes XBB, com o primeiro lote entregue no dia 9 de maio. O quantitativo de doses é considerado uma aquisição emergencial para abastecer Estados e municípios. As primeiras doses possuem data de validade para os meses de junho e julho de 2024, mas foram estendidas pela Anvisa para setembro e outubro deste ano.

O perfil de segurança da vacina Covid-19 monovalente XBB é conhecido e semelhante ao das versões bivalentes, adaptada para a variante XBB.1.5. O esquema vacinal recomendado pela pasta a partir de 1º de janeiro de 2024 inclui uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com 5 anos de idade ou mais. Pessoas com mais de 5 anos que não pertencem aos grupos prioritários poderão receber uma dose. O Ministério da Saúde enfatiza a importância do esquema vacinal completo para evitar formas graves e óbitos pela doença.

