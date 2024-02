Ministério da Saúde planeja estratégia para ampliar produção da vacina contra dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou neste sábado, 3, que a produção da vacina contra a dengue poderá ser ampliada com a colaboração do Instituto Butantan e da Fiocruz. Nísia destacou a importância da colaboração entre o governo e as instituições. Por conta da baixa capacidade de produção da Takeda, o governo precisou restringir a vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a distribuição das 750 mil doses que chegaram ao país em 20 de janeiro e o início da vacinação, a chefe da Pasta afirmou que ainda não há uma data definida.

Ao todo, 521 municípios receberão as doses ainda este ano. A vacina será destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As cidades selecionadas para receber a vacina são aquelas com mais de 100 mil habitantes e alta transmissão de dengue, com predominância do sorotipo dois. A vacinação abrangerá todas as regiões do país. As doses adquiridas são suficientes para vacinar 3,2 milhões de pessoas neste ano. Para 2025, o ministério afirma que serão disponibilizadas 9 milhões de doses.

*Reportagem produzida com auxílio de IA