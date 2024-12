Ministério da Saúde vai distribuir 1,5 milhão de vacinas contra a covid-19

O Ministério da Saúde anunciou recentemente a distribuição de 1,5 milhão de doses da vacina contra a COVID-19, com previsão de entrega até terça-feira (10). As vacinas, desenvolvidas pela farmacêutica Serum, serão enviadas pela primeira vez aos estados brasileiros. De acordo com o ministério, o imunizante demonstrou cerca de 90% de eficácia contra sintomas e casos sintomáticos em adultos durante a fase três dos estudos clínicos. Além disso, a vacina apresenta vantagens logísticas significativas, como facilidade de transporte e conservação, o que facilita sua distribuição em larga escala.

Além da distribuição imediata, o Ministério da Saúde tem planos ambiciosos para o futuro próximo. A pasta pretende distribuir 5 milhões de doses até o final de dezembro, como parte de um lote maior de 8 milhões de doses que serão entregues nos próximos seis meses. No último pregão, o ministério adquiriu 69 milhões de doses, garantindo o abastecimento do país nos próximos dois anos. As entregas serão realizadas de forma parcelada, de acordo com a adesão da população à vacinação, o que permitirá uma gestão mais eficiente dos estoques.

Essa intensificação na distribuição de vacinas ocorre em resposta a denúncias e reportagens que destacaram a falta de imunizantes em várias regiões do país. Apesar das queixas, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nega que haja problemas de abastecimento. No entanto, a distribuição intensificada de vacinas visa responder a essas preocupações e garantir que a população tenha acesso à imunização necessária.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA